Zeker 55 gewonden bij rellen in Madrid na arrestatie rapper

Van de gewonde politieagenten zijn er drie opgenomen in het ziekenhuis. De overige twintig gewonden zijn demonstranten en omstanders.

In meerdere Spaanse steden, met name in Catalonië, zijn woensdag voor de tweede dag op rij onlusten uitgebroken naar aanleiding van de arrestatie van rapper Pablo Hasel in Lleida, dinsdag. De 32-jarige Catalaan was in 2018 veroordeeld tot negen maanden cel voor majesteitsschennis en verheerlijking van geweld en terrorisme in zijn teksten, maar had tot dusver geweigerd om de gevangenis in te gaan.

De rellen, die eerder uitbraken in Barcelona, Girona, Palma de Mallorca en Valencia, sloegen woensdag over naar Madrid. In de hoofdstad zette de oproerpolitie onder meer traangas en rubberkogels in tegen duizenden demonstranten. Ook in Barcelona kwam het weer tot gewelddadige confrontaties, waarbij de politie rubberkogels gebruikte.