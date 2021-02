Bijna 5000 inwoners Hongkong willen Brits staatsburger worden

Bijna 5000 inwoners van Hongkong hebben zich opgegeven om een Brits visum te bemachtigen dat uiteindelijk de weg effent naar staatsburgerschap van het Verenigd Koninkrijk, meldt The Times. Het is sinds twee weken mogelijk voor mensen om zich op te geven voor de regeling.

Het Verenigd Koninkrijk maakte in januari mogelijk dat inwoners van Hongkong Brits staatsburger kunnen worden. Die beslissing werd genomen in reactie op de nationale veiligheidswet die het Chinese bewind in Peking voor Hongkong heeft ingevoerd. Die wet werd ingevoerd na aanhoudende massaprotesten in Hongkong en geeft de autoriteiten meer mogelijkheden om activisten aan te pakken.

Het Verenigd Koninkrijk, de oud-kolonisator van Hongkong, droeg de kroonkolonie in 1999 over aan China. Daarbij werd afgesproken dat China het principe ‘één land, twee systemen’ zou eerbiedigen en dat Peking daarmee de vrijemarkteconomie, het democratisch stelsel en de onafhankelijke rechtsspraak van Hongkong ongemoeid zou laten. Met de nieuwe veiligheidswet heeft Peking die afspraak volgens critici aan de laars gelapt.

De Britse premier Boris Johnson beloofde vorig jaar om houders van overzeese Britse paspoorten in Hongkong een weg naar het Britse staatsburgerschap te geven, waardoor ze zich in het Verenigd Koninkrijk kunnen vestigen.

China besloot daarom recentelijk om die overzeese paspoorten niet langer te erkennen als een wettig reisdocument of als document om zich mee te identificeren. Ook staan Chinese consulaten staan niet langer landgenoten uit Hongkong bij als die ook een andere nationaliteit hebben.

Sinds de nationale veiligheidswet voor Hongkong is ingevoerd, willen steeds meer inwoners van Hongkong de havenmetropool verlaten. Het aantal inwoners dat van Hongkong naar Taiwan verhuisde, is vorig jaar bijna verdubbeld. Het ging om ongeveer 11.000 mensen, het hoogste aantal in zeker dertig jaar.