Een derde Amerikaanse krijgsmacht wil geen coronavaccin

Majoor-generaal Jeff Talafierro deelde de cijfers over vaccinweigering in het leger in een hoorzitting in het parlement. ‘Ongeveer twee derde accepteert een vaccin”, zei hij, waarbij hij waarschuwde dat het ging om voorlopige onderzoeksdata. Een woordvoerder van het Pentagon liet weten dat er geen gedetailleerde informatie voorhanden is over de vaccinaties binnen de krijgsmacht, maar dat er tot dusver zeker 916.500 doses zijn toegediend.

Het weigeringspercentage komt ruwweg overeen met dat van de algehele bevolking, voegde de woordvoerder daaraan toe. ‘Wij zijn in het leger min of meer een afspiegeling van de bevolking”, aldus de zegsman.

Het leger en de reservisten van de Nationale Garde worden in de Verenigde Staten ingezet om te assisteren bij de vaccinatiecampagne. Volgens de Pentagon-woordvoerder zullen tegen het einde van deze week zeker een miljoen militairen een vaccin toegediend hebben gekregen.

De meeste vaccins zijn verplicht voor militair personeel, maar voor coronavaccins wordt voorlopig nog een uitzondering gemaakt omdat die nog niet permanent en regulier zijn goedgekeurd. Minister van Defensie Lloyd Austin heeft zich inmiddels ook laten vaccineren. ‘Wat de minister wil is dat de mannen en vrouwen van defensie de beste en meest geïnformeerde beslissing maken voor zichzelf en hun gezondheid en de gezondheid van hun families”, aldus de woordvoerder van het ministerie.