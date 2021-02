CBS: aantal afgegeven bouwvergunningen gestegen in 2020

Vorig jaar zijn bijna 66.000 bouwvergunningen afgegeven voor nieuw te bouwen woningen. Dat is bijna 14 procent meer dan in 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS meldde al eerder dat er vorig jaar ruim 69.000 nieuwbouwwoningen zijn gebouwd.

Het aantal afgegeven vergunningen is een indicator voor wat er in de nabije toekomst aan woningen zal worden gebouwd. De afgelopen jaren lag dat aantal rond de 65.000. Dat is veel minder dan in de periode voor de kredietcrisis die in 2008 begon. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks gemiddeld nog voor 80.000 te bouwen woningen een vergunning verleend.

De omzet van de bouwsector was in 2020 ruim 2 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de laagste groei in vijf jaar. In welke mate de coronacrisis de bouwomzet heeft gedrukt kan het CBS niet aangeven. In het tweede kwartaal van vorig jaar daalden de opbrengsten van de bouw, na een sterke stijging in het eerste kwartaal van bijna 10 procent. In het derde en vierde kwartaal nam de omzet weer toe.

In heel 2020 zijn 425 faillissementen uitgesproken in de bouw. Dat zijn er ruim 13 procent minder dan een jaar eerder kopje onder gingen. Vooral de afgelopen twee kwartalen daalde het aantal faillissementen sterk.

De totale kosten van de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen waarvoor een vergunning is afgegeven, stegen in 2020 met ruim 12 procent tot 19,4 miljard euro. De bouwsom is nog niet eerder zo hoog geweest sinds het CBS die in 2012 begon te meten.