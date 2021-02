Biden steunt onderzoek naar smartengeld afstammelingen slaven

Het Witte Huis staat achter een onderzoek naar financiële compensatie voor afstammelingen van slaven in de Verenigde Staten. Volgens een woordvoerster zou de regering-Biden een studie steunen over de vraag of bloedverwanten van tot slaaf gemaakte mensen ‘herstelbetalingen’ moeten krijgen.

In veel landen is het inmiddels gebruikelijk dat slachtoffers van oorlog, verkrachting, terreur of andere historische onrechtvaardigheden een financiële tegemoetkoming ontvangen. Maar de Verenigde Staten hebben nauwelijks vooruitgang geboekt bij het vraagstuk over het al dan niet compenseren van Afro-Amerikanen voor meer dan 200 jaar slavernij, en het helpen goedmaken van raciale ongelijkheid.