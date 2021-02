Facebook beperkt het delen van nieuws in Australië

De Australische regering heeft het wetsvoorstel deze week naar het parlement gestuurd, dat het naar verwachting zal aannemen. Facebook heeft lang geprobeerd de Australische politiek op andere gedachten te brengen. Het stelt nu dat het wetsvoorstel totaal geen begrip toont ‘voor de relatie tussen ons platform en uitgevers die het gebruiken om nieuws te delen”.

Google heeft anders gereageerd, door volgens Amerikaanse media voor tientallen miljoenen dollars deals te sluiten met mediabedrijven voor een eigen nieuwsplatform. Facebook heeft iets soortgelijks geprobeerd, maar zegt dat de wet te veel obstakels opwerpt. Facebook wijst er verder op dat het maar weinig verdient met nieuws dat op het netwerk wordt gepost.

De Australische regering stelde eerder dat de voorgestelde regeling in het algemeen belang is en dat er 18 maanden onderzoek aan voorafging. De wet zou zorgen voor een duurzamere mediasector. ‘Wij gaan niet in op dwang en dreigementen, waar ze ook vandaan komen”, zei de minister van Financiën.

In januari werden Google en Franse uitgevers het eens over een regeling waarin Google nieuwsmedia betaalt in ruil voor het recht om kopij online aan te bieden. Dat was de eerste deal van die soort in Europa.