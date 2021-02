Forse daling huurinkomsten eigenaar Hoog Catherijne door corona

Het Franse vastgoedbedrijf Klépierre, in Nederland onder meer eigenaar van de grote winkelcentra Hoog Catherijne in Utrecht en Alexandrium in Rotterdam, heeft in 2020 aanzienlijk minder huurinkomsten ontvangen van huurders die vanwege de coronacrisis en de lockdowns winkels moesten sluiten. Om winkeliers te steunen werden bijvoorbeeld huurbetalingen uitgesteld.

De huurinkomsten gingen met ruim een kwart omlaag tot iets meer dan 846 miljoen euro vergeleken met 2019. Naast huuruitstel had het bedrijf ook te kampen met betalingsproblemen of faillissementen van ondernemers door de crisis. Klépierre, dat in verschillende Europese landen actief is, heeft geld vrijgemaakt voor huurbetalingen en leningen die waarschijnlijk nooit meer worden afgelost.

In totaal verwacht het bedrijf 84 procent van alle huren over 2020 te kunnen innen, waarvan inmiddels al 81 procent binnen is. Met name in België, Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal gingen de zaken op dit gebied lastig. Voor Nederland verwacht Klépierre dat 93 procent van de huurinkomsten zal worden geïnd.

De totale omzet van Klépierre, met daarin ook andere inkomstenbronnen, ging vorig jaar met bijna 15 procent omlaag tot ruim 1,1 miljard euro. In Nederland bedroeg de omzet 73,1 miljoen euro tegen 81,4 miljoen euro een jaar eerder.