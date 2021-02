Washington beschuldigt spionnen Noord-Korea van cyberaanvallen

De Verenigde Staten beschuldigen drie spionnen uit het communistische Noord-Korea van omvangrijke cyberaanvallen. Volgens het ministerie van Justitie konden de militaire inlichtingenfunctionarissen voor ruim 1,3 miljard dollar aan geld en cryptomunten stelen, bijvoorbeeld van banken in Azië, Mexico en Afrika. Er waren ook andere slachtoffers, zoals een Hollywood-filmstudio.

De drie hackers creëerden onder meer cryptocurrency-applicaties die achterdeurtjes openden naar de computers van de slachtoffers. Ze braken via het internet in bij bedrijven die digitale valuta zoals de bitcoin op de markt brengen en verhandelen.

In de aanklacht noemen de Amerikanen de namen en leeftijden van de drie computerprogrammeurs, die werkten voor de Noord-Koreaanse militaire inlichtingendiensten. Een van hen was eerder al beschuldigd.

De spionnen vielen in november 2014 Sony Pictures Entertainment aan als vergelding voor de film The Interview, waarin de leider van Noord-Korea wordt vermoord. Ze zouden ook betrokken zijn geweest bij een aanval waardoor in 2017 de Britse nationale gezondheidsdienst NHS zwaar werd getroffen.

Volgens de Amerikanen opereerden de Noord-Koreanen ook vanuit andere landen, zoals China en Rusland.