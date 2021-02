VS betalen nog deze maand 200 miljoen dollar aan WHO

De Verenigde Staten betalen nog deze maand ruim 200 miljoen dollar aan de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vorige regering onder president Trump had zich teruggetrokken uit de VN-organisatie omdat die in samenspraak met Peking nalatig en misleidend zou zijn geweest in de aanpak van de coronacrisis.

Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei in de VN-Veiligheidsraad dat de VS zijn financiële verplichtingen nog deze maand nakomen. De VS zijn goed voor 20 procent van de inkomsten van de WHO en zullen er volgens Blinken aan bijdragen dat de organisatie de wereldwijde reactie op de pandemie kan leiden.

De regering van Trumps opvolger Joe Biden had al gezegd de voorgenomen terugtrekking uit de WHO ongedaan te maken en weer een rol te gaan spelen in internationale organisaties. De Amerikanen doen ook weer meer met het vaccinatieprogramma Covax, waarin 92 landen samenwerken voor wereldwijde inenting tegen het virus.