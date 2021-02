Mensenrechtenhof eist onmiddellijke vrijlating Navalni

Rusland moet oppositieleider Aleksej Navalni onmiddellijk vrijlaten, eist het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het hof in Straatsburg is een orgaan van de Raad van Europa waar Rusland lid van is.

Een Russische rechtbank bepaalde twee weken geleden dat Navalni 2,5 jaar naar een strafkolonie moet omdat hij voorwaarden van een eerdere straf wegens vermeende fraude zou hebben geschonden.

De Kremlincriticus werd vorig jaar opeens erg ziek tijdens een Russische binnenlandse vlucht. Hij belandde eerst in een ziekenhuis in Siberië en werd later overgebracht naar Duitsland, waar werd vastgesteld dat hij was vergiftigd met novitsjok.

Onderzoekscollectief Bellingcat bracht later de Russische veiligheidsdienst FSB in verband met de moordpoging. Evengoed ging Navalni een maand geleden terug naar Rusland, waar hij meteen werd gearresteerd. Het hof kreeg de vraag voorgelegd of zijn leven wel zeker is in Rusland en vroeg Moskou om een reactie.

Het antwoord daarop stelde Navalni niet gerust. Het mensenrechtenhof heeft daarop in verband met de risico’s besloten om zijn vrijlating te eisen, mede gezien de ‘algehele omstandigheden van zijn huidige detentie”. Het EHRM bepaalde eerder dat het proces waarin die oorspronkelijke straf werd opgelegd ‘willekeurig en onredelijk’ was.

Het hof droeg Moskou in november nog op Navalni 8500 euro te betalen als compensatie voor de onrechtmatige behandeling die hij kreeg bij zijn arrestatie tijdens een politiek protest in Moskou in 2012. Hij werd toen met ‘buitensporig geweld’ opgepakt.