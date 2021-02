Bijna 100-jarige prins Philip ter observatie naar ziekenhuis

De 99-jarige Britse prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth, is dinsdagavond opgenomen in een ziekenhuis. Hij was onwel geworden en zijn arts stuurde hem naar het hospitaal King Edward VII. Hij blijft daar volgens Britse media enige dagen ter observatie. De prins liep op eigen kracht het ziekenhuis binnen en zijn gezondheidstoestand heeft voor zover bekend niets te maken met het coronavirus. Het Britse koninklijk paar is afgelopen maand al ingeënt tegen het virus met een eerste dosis.

De prins rust en wordt in de gaten gehouden. Koningin Elizabeth is niet bij haar man, maar is thuis gebleven in Windsor Castle. Philip heeft de laatste jaren meerdere keren medische problemen gehad die behandeling in een ziekenhuis noodzakelijk maakten. Hij heeft zich in 2017 uit het openbare leven teruggetrokken.

Het paar ontmoette elkaar voor het eerst in 1934. In 1947 trouwde de in Griekenland geboren prins Philip de 5 jaar jongere Britse kroonprinses in Londen.