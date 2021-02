Zuid-Afrika start vaccinatiecampagne

In Zuid-Afrika is in een ziekenhuis in Kaapstad de nationale vaccinatiecampagne begonnen. Een verpleegster kreeg als eerste een vaccin van de firma Johnson & Johnson toegediend. De start van het inentingsprogramma werd vertraagd omdat de autoriteiten eerder op de valreep afzagen van het gebruik van de ingeslagen vaccins gemaakt door de Universiteit van Oxford en de farmaceut AstraZeneca.