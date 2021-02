Pauze in opmars AEX, koers Ahold Delhaize daalt na resultaten

Ahold Delhaize (min 3,2 procent) was de grootste daler bij de Amsterdamse hoofdbedrijven. Het moederbedrijf van Albert Heijn boekte in het laatste kwartaal van 2020 meer omzet dan verwacht. Door lockdowns gingen mensen minder vaak naar de horeca en kochten ze meer in de supermarkt. Ook zorgde de coronacrisis voor een versnelde groei bij webwinkel bol.com. Volgens analisten en beleggers zijn de conservatieve vooruitzichten van het concern voor het nieuwe jaar echter wat aan de zwakke kant.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 686,68 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 1009,16 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,7 procent.

AkzoNobel

AkzoNobel won 1,9 procent in de AEX. De verfmaker zag de omzet afgelopen kwartaal dalen, maar boekte meer winst dankzij kostenbesparingen. Het concern gaat dit jaar voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Akzo heeft behoorlijk wat geld in kas. Eerder dit jaar wilde de onderneming nog zijn Finse branchegenoot Tikkurila overnemen, maar die koos voor een bod van het Amerikaanse PPG. Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger met een plus van 2,2 procent.

In de MidKap ging beursintermediair Flow Traders (plus 4,4 procent) aan kop dankzij een koopadvies van Degroof Petercam. Vopak stond onderaan met een min van 3,8 procent na tegenvallende resultaten van het tankopslagbedrijf. Laadpalenfabrikant Alfen, die ook met cijfers kwam, werd 8 procent lager gezet.

Euro

Het Franse luxeconcern Kering zakte 7 procent in Parijs door tegenvallende verkopen van zijn modemerk Gucci. BioNTech klom 0,5 procent in Frankfurt. Brussel heeft 200 miljoen extra doses besteld van het coronavaccin van het Duitse biotechbedrijf en farmaceut Pfizer. In Londen dikte Rio Tinto 3,7 procent aan. De Brits-Australische mijnbouwgroep boekte afgelopen jaar meer winst dan verwacht en verhoogde zijn dividend.

De euro stond op 1,2063 dollar, tegenover 1,2107 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 60,52 dollar. Brentolie klom 1 procent in prijs tot 63,99 dollar.