Premier Draghi wil pandemie met ‘alle middelen’ bestrijden

Draghi hield een toespraak over zijn beleidsplannen in de aanloop naar vertrouwensstemmingen over zijn regering van nationale eenheid. Die worden op woensdag en donderdag verwacht in de twee huizen van het parlement. De nieuwe premier hoeft zich vermoedelijk geen zorgen te maken over de uitkomst. Hij kan rekenen op de steun van partijen uit het hele politieke spectrum. ‘Eenheid is vandaag geen optie. Het is een plicht”, hield hij de politici voor.

Italië is economisch zwaar getroffen door de pandemie. Draghi wil maatregelen nemen om weer voor economisch groei te zorgen in de derde economie van de eurozone. De nieuwe premier krijgt het politiek niet makkelijk. Hij moet de uiteenlopende partijen uit zijn coalitie op één lijn zien te houden terwijl hij probeert de economische crisis en de coronacrisis onder controle te krijgen.