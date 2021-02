Lijsttrekkers Kaag, Klaver actief op Clubhouse

Lijsttrekkers van enkele politieke partijen hebben al accounts op het nieuwe sociale medium Clubhouse. Veel volgers hebben ze daar nog niet. Zo heeft Sigrid Kaag (D66) iets minder dan driehonderd volgers, en Jesse Klaver (GroenLinks) iets meer dan honderd. Clubhouse is een app die de afgelopen dagen erg populair is geworden. Mensen kunnen er live meeluisteren en meepraten in groepsgesprekken.

Kaag organiseert zelf ook zo'n gesprek, aanstaande vrijdag, over thuiswerken, stress en hoe je daarmee omgaat. De stijl van het medium past bij Kaag, aldus een woordvoerder, omdat het een plek is "waar het om meer gaat dan de snelle quote, waar je wat langer kan doorpraten over een onderwerp, waar mensen makkelijk kunnen meepraten."

De app is nog erg nieuw, en er ontstaan ook nepaccounts op. Zo bleek woensdagochtend dat een account op naam van premier Mark Rutte met inmiddels 8700 volgers, helemaal niet door zijn team wordt beheerd.