Britten besmetten als eersten bewust met coronavirus

De longaandoening die het virus in sommige gevallen veroorzaakt heet Covid-19 treft vooral ouderen. Een groot deel van de overleden patiënten was hoogbejaard. De proef begint komende maand met de gezonde vrijwilligers. Ze worden aan het virus blootgesteld in een "veilige en gecontroleerde omgeving', aldus de Britse regering die 33,6 miljoen pond (38,6 miljoen euro) in het project steekt.

Het onderzoek moet onder meer inzicht bieden in hoeveel virusdeeltjes nodig zijn om iemand te besmetten. Ook hopen onderzoekers meer zicht te krijgen op hoe het immuunsysteem reageert op een coronabesmetting en welke factoren een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Er wordt bijvoorbeeld gekeken hoe besmette personen virusdeeltjes verspreiden.

De regering zegt dat op een later moment mogelijk ook vaccins die in ontwikkeling zijn worden toegediend aan vrijwilligers, die daarna worden blootgesteld aan het virus. Zo kan worden gekeken welke middelen het meest effectief zijn. De ontwikkeling van die vaccins zou dan versneld kunnen worden.