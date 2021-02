Moederbedrijf Gucci ziet omzet weer dalen door corona

Luxeconcern Kering, eigenaar van modemerk Gucci, heeft in het afgelopen kwartaal weer een flinke terugslag gekregen door de coronacrisis. Vanwege nieuwe lockdownmaatregelen moesten veel winkels in Europa dicht en dat zorgde voor een stevige verkoopdip.

De opbrengsten van Kering zakten in het vierde kwartaal met 8 procent tot 3,9 miljard euro. Het was de vierde meetperiode op rij dat de omzet daalde. Omdat in veel landen nog steeds lockdownmaatregelen van kracht zijn, lijkt het waarschijnlijk dat die trend aan het begin van dit jaar doorzet. Het bedrijf kan de lagere verkoop niet voldoende compenseren met de gestegen afzet via internet.

Het aandeel Kering werd in reactie op de cijfers op de beurs ruim 7 procent lager gezet. De ongeveer 10 procent lagere kwartaalomzet van Gucci, verreweg het belangrijkste merk van de Franse multinational, wordt door kenners als opvallend gezien, omdat concurrent Louis Vuitton juist meer wist te verkopen in het laatste periode van 2020.

Uitbreiden

Waar veel winkelketens hebben besloten om filialen te sluiten lijkt Kering voor een andere strategie te kiezen. Het bedrijf verwacht dat de markt voor luxeproducten weer flink zal groeien als het coronavirus onder controle is gebracht en wil daarom ‘het winkelnetwerk selectief uitbreiden”.

Bottega Veneta, een relatief kleiner merk van Kering, deed in het coronajaar wel goede zaken. De omzet van dat modehuis groeide in 2020 met bijna 4 procent dankzij succesvolle collecties en een sterke verkoop in met name Azië.

Over het hele jaar daalde de verkoop van Kering met ruim 17 procent naar 13,1 miljard euro. De winst zakte met 39 procent naar bijna 2 miljard euro. Van Gucci liep de omzet vorig jaar met bijna 23 procent terug.