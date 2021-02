Italiaanse boete voor Facebook over databescherming

Sociaal netwerk Facebook moet in Italië een boete van 7 miljoen euro betalen. Het bedrijf heeft gebruikers misleid over welke gegevens het verzamelt en hoe het die inzet om geld mee te verdienen.

Marktwaakhond Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) legde Facebook enkele jaren geleden al eens een boete van 5 miljoen euro op voor hetzelfde vergrijp. Toen moest Facebook zijn werkwijze ook aanpassen. De nieuwe boete is opgelegd omdat het Amerikaanse bedrijf dat niet heeft gedaan.

Facebook adverteert weliswaar niet meer met het feit dat het sociale netwerk gratis is, maar het bedrijf geeft nog steeds geen ‘directe en duidelijke informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens over zijn gebruikers”, zegt de AGCM. ‘Dat is informatie die consumenten nodig hebben om te besluiten of ze gebruik willen maken van de dienst.’