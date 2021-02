Britten overleggen over route in fases uit de lockdown

Britse ministers en leiders uit het bedrijfsleven overleggen over een routekaart waarmee het land stap voor stap de beperkingen van het economische en sociale leven hoopt op te heffen. De coronamaatregelen zouden volgens het plan in vijf fasen worden afgebouwd, te beginnen in maart en de laatste fase zou in juli zijn, zestien maanden nadat premier Boris Johnson de eerste lockdown afgekondigde.

De krant Daily Mail heeft aanwijzingen dat de uitvoering van het plan 8 maart begint met de heropening van de scholen. Elke vier weken zou worden bekeken wat de volgende versoepeling kan zijn. Het is de bedoeling volgens de krant dat eind maart of begin april de winkels die niet voor essentieel doorgaan ook weer hun deuren kunnen openen. Pasen valt dit jaar op 4 april en in de eerste week van die maand zouden ook grote hotels en vakantiecentra weer kunnen openen, net als golf- en tennisbanen.

De horeca komt volgens het stappenplan begin mei aan de beurt, al blijven beperkingen van kracht over het aantal klanten. Begin juni moeten de beperkingen die nog in bars, pubs en restaurants gelden nog verder worden versoepeld. In juli zouden dan nog wel coronamaatregelen zoals mondkapjes en afstand houden gelden, maar de horeca en de toerisme-industrie zouden dan weer op volle kracht kunnen werken.