Maker schietspel Fortnite klaagt ook in Europa over Apple

Sinds vorig jaar zijn Epic en Apple in een strijd verwikkeld, nadat Epic eenzijdig besloot een eigen betalingssysteem in zijn iPhone-app op te nemen. Apple verbiedt dat in zijn gebruikersvoorwaarden en zette de programma’s van Epic daarom uit de App Store.

De Fortnite-maker beschuldigt Apple ervan misbruik te maken van zijn machtspositie door te eisen dat apps het betalingssysteem van Apple gebruiken en 30 procent van alle opbrengsten af te dragen. Eerder kwam Epic Games al met klachten tegen Apple in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië.

Spotify

Het is niet geheel duidelijk waarom Epic het op Apple en in mindere mate op Google, de makers van de twee grootste mobiele besturingssystemen, heeft voorzien. Op spelcomputers betaalt het bedrijf wel 30 procent van zijn opbrengst aan de eigenaar van het platform. Epic-topman Tim Sweeney verklaarde vorig jaar dat die situatie niet vergelijkbaar is.

Tegelijkertijd is Epic niet het enige bedrijf dat protesteert tegen de handelswijze van Apple. Zo loopt muziekstreamingdienst Spotify al enige tijd te hoop tegen de voordelen die Apples eigen muziekdienst Apple Music volgens de Zweden geniet. Facebook meent dat Apple met privacymaatregelen bewust probeert het verdienmodel van het socialenetwerkbedrijf aan te tasten.

De Europese Unie kijkt ook al naar Apple vanwege Apple Pay en het feit dat Apple weigert om de NFC-chip in zijn mobiele telefoon open te stellen voor andere bedrijven die betalingsdiensten willen leveren. Volgens Apple heeft dat met veiligheid te maken.