‘Ruimtevaartbedrijf SpaceX haalt honderden miljoenen op’

Bij een vorige investeringsronde in augustus werd de waarde van SpaceX nog op 46 miljard dollar geschat. Sommige analisten hadden erop gerekend dat de waardering bij deze nieuwe investeringsronde al richting de 100 miljard dollar zou gaan.

Musk had voor de investeringsronde 48 procent van SpaceX in handen. Het is niet direct duidelijk of hij aandelen heeft verkocht. Als dat niet het geval is, dan zou zijn persoonlijke vermogen met zo’n 12 miljard dollar zijn toegenomen. Dat is niet voldoende om Amazon-topman Jeff Bezos weer van de positie van rijkste persoon ter wereld te verdringen, becijferde zakenblad Forbes. Bezos had Musk eerder deze week weer afgelost als rijkste.