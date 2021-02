Japan begint met vaccineren in aanloop naar Olympische Spelen

Japan is woensdag begonnen met het vaccineren van burgers tegen het coronavirus. Het land lanceerde het vaccinatieprogramma enkele maanden voor het begin van de Olympische Spelen, die in juli van start gaan in Tokio. Verantwoordelijk minister Taro Kono zei dat hij ‘geen idee’ heeft hoeveel Japanners voor die tijd ingeënt kunnen worden.

Japan heeft tot dusver alleen het vaccin goedgekeurd van Pfizer/BioNTech, dat ook wordt gebruikt in Nederland. Het vaccineren begon in een ziekenhuis in hoofdstad Tokio. ‘Ik ben niet dol op het krijgen van injecties”, erkende ziekenhuisbestuurder Kazuhiro Araki, die als eerste aan de beurt kwam. ‘Maar het was niet pijnlijk. Dus dat is goed.’

De Japanse autoriteiten gaan eerst zorgverleners inenten. Daarna moeten vanaf april ook 65-plussers aan de beurt komen. Premier Yoshihide Suga erkende dat Japan later is begonnen met vaccineren dan sommige andere landen. ‘Maar vandaag beginnen we”, vervolgde hij.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen en sterfgevallen valt in Japan veel lager uit dan in veel westerse landen. De Japanse autoriteiten hebben ongeveer 418.000 coronagevallen gemeld. Zo’n 7000 patiënten zijn overleden. Het land heeft geen strenge lockdown ingevoerd, al wordt mensen op sommige plaatsen wel verzocht om zoveel mogelijk thuis te blijven. Horecazaken krijgen daar het verzoek aangepaste openingstijden aan te houden.