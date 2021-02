Verkopen webwinkel bol.com flink omhoog door opmars thuiswinkelen

De verkopen bij bol.com zijn vorig jaar met ruim de helft gestegen. Consumenten kochten voor 4,3 miljard euro bij de webwinkel, aldus moederbedrijf Ahold Delhaize.

Dat concern achter onder meer supermarktketen Albert Heijn deed het sowieso goed tijdens de coronacrisis, want zowel in Nederland, België als in de Verenigde Staten steeg de omzet bij zijn winkels fors. Door lockdowns gingen mensen minder vaak naar de horeca en kochten ze meer in de supermarkt.