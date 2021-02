AkzoNobel beloont aandeelhouders met 1 miljard euro aandeleninkoop

Verffabrikant AkzoNobel gaat dit jaar voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Daarmee wil het bedrijf de eigen aandeelhouders belonen. Akzo heeft aanzienlijk wat geld in kas. Eerder dit jaar wilde de onderneming nog een flink deel van dat geld inzetten om de Finse branchegenoot Tikkurila over te nemen, maar die koos voor een bod van het Amerikaanse PPG.

Door aandelen in te kopen zijn er minder effecten verhandelbaar en neemt de waarde van de stukken van de overgebleven aandeelhouders toe. Daarnaast geeft AkzoNobel over 2020 ook nog een dividend van 1,52 euro per aandeel, wat iets hoger is dan een jaar eerder.

AkzoNobel heeft naar eigen zeggen in coronajaar 2020 flink op de kosten gelet. Dat zorgde volgens topman Thierry Vanlancker voor een ‘structurele verbetering van onze prestaties”. De omzet daalde vorig jaar weliswaar met 8 procent tot 8,5 miljard euro, maar het bedrijfsresultaat ging juist met 15 procent omhoog tot 963 miljoen euro. Ook behaalde AkzoNobel zichzelf opgelegde doelen voor het rendement.

De verfmaker wil weer een de leidende positie in de verf- en coatingsbranche innemen. Vanlancker laat weten dat AkzoNobel halverwege die doelstelling is. De komende jaren wordt gewerkt aan het verdubbelen van de winst.