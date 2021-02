Japanse beurs sluit met verlies, techbedrijven omlaag

De aandelenbeurs in Japan is woensdag met verlies gesloten. Beleggers namen wat winst na de recente rally die de beurs tot het hoogste niveau in ruim dertig jaar stuwde. Vooral de bedrijven in de technologie- en chipsector werden van de hand gedaan in navolging van de koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. Verder werd uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag naar buiten worden gebracht.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent in de min op 30.292,19 punten. Eerder deze week keerde de Japanse hoofdindex voor het eerst sinds augustus 1990 terug boven de 30.000 punten. De chip- en techbedrijven TDK, Yaskawa Electric en Tokyo Electron behoorden tot de sterkste dalers met minnen tot ruim 3 procent. Bridgestone zakte 3,8 procent. De Japanse bandenfabrikant leed voor het eerst in 69 jaar een jaarverlies door de coronacrisis. De luchtvaartsector en de spoorwegbedrijven stonden daarentegen in de plus dankzij de start van het vaccinatieprogramma in Japan.

Beter dan verwachte macro-economische cijfers boden eveneens wat steun aan de aandelenhandel. De Japanse export steeg in januari met 6,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vooral de uitvoer naar China, de grootste handelspartner van Japan, nam flink toe. Daarnaast lieten de Japanse machine-orders in december een onverwachte stijging zien van 5,2 procent. Economen hadden gerekend op een daling van ruim 6 procent.

In Hongkong zette de Hang Seng-index de opmars voort na de lange vakantieperiode rond het Chinees Nieuwjaar en noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus. De Hongkongse beurs koerst daarmee af op de zevende winstbeurt op rij. De financiële markten in Shanghai gaan donderdag weer open na de vakantieweek in China. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,5 procent lager. De Brits-Australische mijnbouwgroep Rio Tinto steeg 3,6 procent dankzij sterke resultaten.