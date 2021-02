Protesten Myanmar zwellen weer aan na grotere inzet leger

De protesten in Myanmar tegen de militaire coup zijn weer in omvang toegenomen, nadat het leger dit weekend door het hele land meer soldaten inzette om de demonstraties de kop in te drukken. Duizenden betoogden in Yangon, de grootste stad van het land. Demonstranten blokkeerden wegen om te verhinderen dat veiligheidstroepen zich konden verplaatsen.

In Myanmar wordt continu gedemonstreerd sinds het leger de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi afzette. De regeringsleidster staat onder huisarrest. Met de betogingen tarten de duizenden Myanmarezen op de straat de militairen, die het geweld de afgelopen dagen niet schuwden om een einde aan de demonstraties te maken.

De afgelopen twee dagen waren de demonstraties in Myanmar aanzienlijk kleiner in omvang sinds het leger extra troepen inzette in en rond Yangon. Op sociale media gonsde het echter van de oproepen tot massale demonstraties vlak voordat de junta het internet weer afsloot.

Traangas

VN-rapporteur Tom Andrews maakt zich grote zorgen om de militaire aanwezigheid in Yangon. ‘Ik vrees dat het mogelijke geweld woensdag groter is dan wat we tot nu toe hebben gezien in Myanmar sinds de illegale machtsgreep op 1 februari.’

De afgelopen dagen zetten de militairen onder meer rubberkogels en traangas in tegen de demonstranten.