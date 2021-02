Maatschappelijke organisaties: stop belastingparadijs Nederland

Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties lanceert in aanloop naar de verkiezingen een campagne tegen ‘belastingparadijs’ Nederland. De Tweede Kamerverkiezingen en daarmee de komst van een nieuw kabinet vormen hét moment om progressieve belastingplannen neer te leggen. Dat zegt de coalitie van ActionAid, Tax Justice Nederland, Oxfam Novib, vakbond FNV, SOMO, Both Ends, TNI en de voorzitter van de Europese belastingcommissie, Paul Tang.

‘Want leuker kunnen we het niet maken: Nederland is nog steeds een belastingparadijs. Per seconde wordt er 1000 euro aan belasting ontweken via Nederland. Rijke en arme landen verliezen hierdoor jaarlijks miljarden. Geld dat harder nodig is dan ooit om de coronacrisis het hoofd te bieden. Dit kan zo niet langer”, schrijft de coalitie.

Met behulp van belastingexperts hebben de initiatiefnemers een manifest opgesteld met drie concrete voorstellen om het Nederlandse belastingklimaat aan te pakken. Internationale samenwerking staat bovenaan. Daarnaast moet Nederland ook zelf stappen zetten om zijn rol als doorsluisland te beëindigen. Als laatste moet er gewerkt worden aan meer transparantie. Zo moeten grote bedrijven openbaar maken hoeveel belasting ze betalen in Nederland.

Op grote schaal

Arnold Merkies, coördinator bij Tax Justice Nederland: ‘Nederland staat op de derde plaats van belastingparadijzen wereldwijd. Kunstmatige constructies, opgetuigd door multinationals om via Nederland belasting te ontwijken komen helaas nog op grote schaal voor.’ Juist in deze tijd waarin overheden kampen met grote tekorten, moeten de problemen volgens Merkies niet nog eens worden vergroot door het mogelijk maken van belastingontwijking.

‘Nederland wijst andere Europese landen graag op financieel wangedrag, maar ondertussen beroven wij ze van broodnodige belastinginkomsten”, zegt Tang, die Europarlementariër is namen de PvdA.