Biden wil meer geld naar politie, geen cel meer voor drugsgebruik

De Amerikaanse president Joe Biden wil geen geld weghalen bij de politie en wil dat er voor drugsbezit geen celstraffen meer worden opgelegd, zo heeft hij gezegd tijdens zijn vragenuurtje in Milwaukee. Sinds de gewelddadige dood van onder anderen de zwarte arrestant George Floyd klinkt in de Verenigde Staten de roep om budget van de politie te verplaatsen naar wijken en gemeenschappen die het zwaar hebben in sociaaleconomisch opzicht. Het strenge beleid op het gebied van drugs heeft er jarenlang voor gezorgd dat buitenproportioneel veel zwarte Amerikanen in de gevangenis zitten.

Toen Biden tijdens het vragenuurtje werd gevraagd wat hij wil doen aan buurten met veel criminaliteit en hoe hij agenten wil laten trainen om meer mededogen te hebben antwoordde hij ‘ten eerste door geen geld weg te halen bij de politie”. Biden vertelde zijn toehoorders dat hij juist meer geld wil steken in de politie. ‘We moeten hier meer in investeren om dit te laten werken, zodat we een legitieme politie in de gemeenschappen hebben en zodat we in een situatie komen waarin we de wetgeving kunnen veranderen”, aldus Biden.

Tijdens de verkiezingscampagne beloofde Biden 300 miljoen dollar (ongeveer 248 miljoen euro) uit te trekken om meer diverse politiekorpsen te vormen en agenten te trainen om een meer vriendelijke omgang te krijgen met mensen.

Hij herhaalde dinsdag ook de campagnebelofte om een einde te maken aan celstraffen voor drugsgebruikers. ‘Niemand zou naar de gevangenis moeten vanwege een drugsovertreding. Niemand zou naar de gevangenis moeten voor het gebruik van drugs, ze zouden naar een afkickkliniek moeten”, aldus de president.