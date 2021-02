Keith Bakker voor rechter om verdenking van seksueel misbruik

Keith Bakker (60) moet zich woensdag voor de rechtbank verantwoorden voor seksueel misbruik. Het OM verdenkt de ‘verslavingsgoeroe’ ervan dat hij een seksuele relatie met een minderjarige vrouw heeft gehad. Ook verwijt het OM Bakker dat hij nog als hulpverlener heeft gewerkt, terwijl hij sinds 2012 een beroepsverbod had.

Bakker zat recent in het Pieter Baan Centrum voor een psychologisch onderzoek. Hij zou volgens zijn advocaat al van zijn behandelaars hebben gehoord dat ze geen behandeling in een forensisch kader zullen adviseren.

Bakker zit sinds oktober 2019 vast. Volgens justitie heeft hij een toen 16-jarige vrouw van het voorjaar 2016 tot augustus 2018 misbruikt in Hilversum, Amsterdam, Londen en Saint-Tropez. Hij ontkent dit en zegt dat hij een relatie met haar had. Hij is ook van mening dat hij het beroepsverbod niet heeft overtreden met zijn opleidingen aan aspirant-trainers. Volgens hem viel dat buiten het beroepsverbod.

Bakker, bekend van televisieprogramma’s, kwam eerder stevig in aanraking met justitie vanwege seksuele misdrijven. In 2012 veroordeelde de rechter hem tot vijf jaar cel wegens misbruik van een aantal meisjes en vrouwen.