‘Ghislaine Maxwell slachtoffer fysiek geweld in gevangenis’

Ghislaine Maxwell, de voormalig medewerker van de Amerikaanse multimiljonair en veroordeeld zedendelinquent Jeffrey Epstein, is in de gevangenis in New York slachtoffer geworden van fysiek geweld door de bewakers, stelt haar advocate. Maxwell zit vast op verdenking van het ronselen van meisjes voor massages en seks met Epstein en zijn mensen uit zijn entourage.