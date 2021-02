Trump opent aanval op Republikeinse partijleider McConnell

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft de aanval geopend op de Republikeinse fractieleider in de Senaat Mitch McConnell, die zaterdag tegen een veroordeling van Trump in diens tweede impeachmentproces stemde, maar de oud-president nadien fel veroordeelde. Volgens Trump zal de Republikeinse partij ‘nooit meer gerespecteerd of sterk zijn’ met McConnell in een leiderschapspositie.