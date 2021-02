Spoedwet avondklok mogelijk woensdag al naar de Tweede Kamer

De spoedwet die het kabinet maakt over de avondklok, wordt waarschijnlijk woensdag al ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe wet is dinsdagavond al ondertekend door de koning en direct naar de Raad van State gezonden. De hoogste adviseur van de regering zal een spoedadvies uitbrengen, waarna het wetsvoorstel direct door kan naar de Kamer, zegt een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is aan de Kamer om te bepalen wanneer ze de wet behandelt. De Kamer moet dan terugkomen van reces.

Justitieminister Ferd Grapperhaus maakte dinsdagmiddag bekend dat er een spoedwet komt, omdat de rechter in Den Haag de juridische grondslag voor de avondklok onvoldoende vindt. Die bepaalde dinsdagochtend in een zaak die de actiegroep Viruswaarheid had aangespannen, dat de maatregel daarom direct van tafel moest. Het kabinet stelde direct hoger beroep in en kondigde een spoedwet aan, wellicht ten overvloede, aldus de minister.

Tegelijk werd het gerechtshof verzocht om de uitvoering van het besluit van de rechter op te schorten totdat in hoger beroep een uitspraak is gedaan. Het hof stemde daarmee in, zodat de avondklok in ieder geval tot vrijdag overeind blijft. Het hof behandelt dan het beroep en doet waarschijnlijk meteen uitspraak.

Na de Tweede Kamer moet ook de Eerste Kamer zich nog over de spoedwet buigen.