Veiligheidsberaad: handhaven avondklok gaat door

Het beraad van de 25 burgemeesters zei eerder dinsdag nog overvallen te zijn door het besluit van de rechtbank om de avondklok per direct op te heffen. Dinsdagavond werd dat vonnis echter opgeschort, totdat de zaak in hoger beroep verder inhoudelijk aan bod is geweest. Dat gebeurt vrijdag.

De 25 veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de kabinetsbeslissingen rondom het coronabeleid. Burgemeesters van de grootste gemeente in zo’n gebied zijn voorzitter van de veiligheidsregio. Zij nemen de regionale beslissingen over de wijze van handhaving, in samenspraak met politie en justitie. In elke regio is de afgelopen tijd gecontroleerd op naleving van de avondklok en er zijn al zeker 26.000 boetes uitgedeeld.