PVV en FvD hekelen besluit gerechtshof over avondklok

PVV en Forum voor Democratie hekelen het besluit van het gerechtshof om de avondklok voorlopig toch overeind te houden. Dat gebeurt in ieder geval totdat het hoger beroep is afgerond, dat het kabinet meteen heeft ingesteld. Vrijdag dient het beroep en waarschijnlijk volgt die dag ook de uitspraak.

De verlenging van de maatregel kreeg onlangs geen steun in de Tweede Kamer van onder meer PVV, SGP, FvD, Partij voor de Dieren en DENK. Ze waren dan ook tevreden met het vonnis van de rechter in Den Haag die dinsdagochtend de avondklok ongeldig verklaarde, omdat de juridische grondslag niet op orde zou zijn. SGP en PvdD waarschuwden daar al voor, net als de Raad van State eerder.

Wilders twittert: ‘Wat krijg je een hekel aan een arrogante man als Rutte op ‘n dag als vandaag. Drammend lukt het hem een glasheldere rechterlijke uitspraak tégen de avondklok in een paar uur tijd opgeschort te krijgen. NL is geen rechtstaat maar een hele enge Ruttestaat.’

Forum voor Democratie van Thierry Baudet: ‘Slachtoffers van de toeslagenaffaire moeten jaren vechten om hun recht te halen. Rutte laat een onwelgevallige uitspraak van de rechter dezelfde dag nog snel doorstrepen. Dat is klassenjustitie. Nederland is een corrupt land”, twittert de partij. De avondklok is nog steeds illegaal, vindt de partij.

PVV-leider Geert Wilders twitterde eerder dinsdag dat hij een spoeddebat wil over de kwestie. De Kamer zou daarvoor van reces moeten terugkomen. Maar volgens een woordvoerster van het parlement is er dinsdagavond nog geen formeel verzoek daartoe binnen.