Supermarkten blijven zich houden aan avondklok

De branche blijft volgens een woordvoerster van het CBL de adviezen van het RIVM en besluitvorming van de overheid volgen, zoals dit de gehele coronacrisis gebeurd is. Eerder op de dag stelden de supermarkten nog dat ze langer wilden openblijven als de avondklok zou wegvallen. Volgens de woordvoerster vond de branche het de afgelopen weken al vervelend dat de winkels eerder dicht moesten. Daardoor werd het overdag drukker in de supers. Toch wilde het CBL eerst in overleg met het kabinet voor er een besluit zou worden genomen.

Door de avondklok moeten bijvoorbeeld de meeste Albert Heijn-filialen eerder dicht dan normaal. De grootste supermarktketen van het land hanteert normaal ruime openingstijden voor veel vestigingen, vaak tot 22.00 uur ‘s avonds. De nachtelijke bevoorrading van winkels mocht ondanks de avondklok afgelopen weken wel gewoon doorgaan.