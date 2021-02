Ontslagen financieel directeur de Volksbank vangt bot bij rechter

Veuger voerde aan dat hij ziek was toen het besluit over zijn ontslag genomen werd, en dat hij er daarom niet zomaar uitgezet kon worden. Maar de rechter gaat niet mee in dat betoog, onder meer omdat Veuger zich pas ziek had gemeld nadat hij van de raad van commissarissen had gehoord dat hij waarschijnlijk moest vertrekken.

Het ontslag van Veuger kwam vorig jaar op een moment dat hij pas een aantal maanden in dienst was. Later vertrok ook operationeel directeur Mirjam Verhoeven, na meningsverschillen over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers. De onrust bij de Volksbank ligt gevoelig, omdat de bank nog altijd in staatshanden is.

Ongelijk

In zijn proces tegen de bank had Veuger nog meer klachten. Zo betwijfelde hij of de onderzoekers die afgelopen tijd de verstoorde verhoudingen in de top van de Volksbank bestudeerden, wel zorgvuldig en onafhankelijk te werk zijn gegaan. Hun rapport zou niet zomaar verspreid mogen worden, vond hij. Veuger had zelfs beslag laten leggen op de correspondentie van de onderzoekers.

Op al deze punten heeft de rechter de ontslagen bestuurder in het ongelijk gesteld. Veuger zal daarnaast duizenden euro’s aan proceskosten moeten vergoeden die zijn voormalige werkgever heeft moeten maken in deze zaak. Het enige wat Veuger wel krijgt van de rechter is inzage in het nog niet gepubliceerde onderzoeksrapport over de top van de bank.

De Volksbank verwelkomt de uitspraak en gaat ervan uit dat de onderzoekers nu snel hun bevindingen kunnen delen. Onlangs hadden ze aangekondigd dat ze nog even wilden wachten met het afronden van hun onderzoek totdat de rechter in deze zaak met een uitspraak was gekomen. Het is nog niet bekend of Veuger in beroep gaat.