Vierhonderd mensen ingeënt bij ‘goed verlopen’ dag op Ameland

Op Ameland zijn dinsdag vierhonderd mensen ingeënt tegen het coronavirus. Mensen van 75 jaar of ouder en zorgpersoneel werden tussen 08.00 uur en 17.00 uur gevaccineerd in een sporthal in het meest westelijke dorp Hollum. Volgens een woordvoerder van GGD Fryslân is de dag goed verlopen.

De GGD Fryslân had 419 mensen uitgenodigd, daarvan kwamen er dus vierhonderd opdagen. ‘De vaccinatiebereidheid is groot. Dat is fijn, dan doen we het ergens voor”, aldus de woordvoerder. De inentingen werden gedaan door de huisartsen van Ameland. Over vijf weken wordt de tweede prik gezet.

Het is volgens de woordvoerder goed dat de mensen niet naar het vasteland moesten gaan voor een prik. Of dit ook mogelijk wordt voor andere groepen mensen op het eiland, is volgens de GGD nog niet bekend.

De Amelanders werden ingeënt met het middel van Pfizer/BioNTech. De doses zouden met een helikopter naar het eiland worden gebracht, maar dat kon niet vanwege laaghangende bewolking. Daarom werd een boot gecharterd die de middelen op tijd op het eiland kreeg.

Schiermonnikoog en Vlieland zijn woensdag aan de beurt. Daar worden iets minder dan vierhonderd mensen per eiland ingeënt. Ook daar gaat het om ouderen en zorgpersoneel.