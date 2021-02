DSM winnaar op licht hogere beurs Amsterdam

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is dinsdag met kleine winst gesloten, terwijl elders in Europa lichtrode koersenborden waren te zien. Speciaalchemieconcern DSM stond bij de winnaars in de hoofdindex op Beursplein 5, geholpen door goed ontvangen resultaten. De AEX kroop verder richting de 700-puntengrens, die voor het laatst tijdens de internetbubbel in 2000 werd bereikt.

De AEX sloot 0,3 procent hoger op 687,43 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 1015,92 punten. Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,3 procent. Het optimisme over het economisch herstel van de coronacrisis stuwde de beursgraadmeters in de afgelopen weken al tot nieuwe hoogtepunten.

DSM liet een plus van 2,3 procent optekenen. Het concern zag zijn materialentak weer groeien in het afgelopen kwartaal doordat de vraag uit de auto-industrie een sterk herstel liet zien. In het tweede en derde kwartaal liepen de verkopen bij het onderdeel nog flink terug. Voor 2021 rekent het bedrijf op winstgroei, mede door het herstel van de materialentak.

Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat woensdag met resultaten komt, won 0,8 procent. De eigenaar van Albert Heijn neemt samen met branchegenoten Vomar en DekaMarkt de supermarktketen DEEN over. Van de 80 filialen komen er 39 in handen van AH. Grootste daler bij de hoofdfondsen was telecombedrijf KPN met een min van 1,4 procent.

In de MidKap ging fitnessketen Basic-Fit aan kop met een plus van 3,7 procent. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties was de sterkste daler met een min van 1,6 procent.

In Londen klom BHP 1,5 procent. De Brits-Australische mijnbouwer boekte in de afgelopen zes maanden fors meer winst dankzij de gestegen prijzen voor ijzererts. Wel had het bedrijf last van een handelsruzie tussen Australië en China, waardoor de vraag van Chinese staalbedrijven wegviel. Glencore steeg 2 procent in de Britse hoofdstad. De Zwitserse grondstoffenhandelaar en mijnbouwer presteerde in de tweede jaarhelft beter dan verwacht en gaat weer dividend uitkeren.

In Parijs ging Michelin 0,3 procent vooruit. De Franse bandenfabrikant zag de winst in het coronajaar 2020 flink dalen door de malaise in de autosector. Voor het nieuwe jaar rekent het bedrijf wel op groei.

De euro stond op 1,2107 dollar, tegenover 1,2137 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 59,81 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 63,11 dollar.