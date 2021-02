Winterweer verstoort autoproductie in VS

De strenge vrieskou in grote delen van de Verenigde Staten leidt tot verstoringen van de productie bij grote autobedrijven. De productie moest in verschillende Amerikaanse autofabrieken tijdelijk worden stilgelegd, bijvoorbeeld vanwege het uitvallen van stroom.

General Motors (GM) heeft de productie in een fabriek in de staat Texas onderbroken vanwege stroomgebrek en omdat werknemers moeite hadden om naar het werk te komen. Ford Motor heeft de productie stilgelegd in een fabriek in Missouri. Dat hangt samen met een gebrek aan aardgas in het gebied. Het Japanse Toyota Motor grijpt in bij locaties in Kentucky, Mississippi, Texas en West Virginia. Het Japanse Nissan Motor zet alle productie in de VS tijdelijk stop.

De productieverstoringen door het strenge winterweer in de VS komen bovenop de problemen die autobouwers hebben met een tekort aan chips. Vanwege dat tekort werd eerder ook al de productie tijdelijk stilgelegd in fabrieken.

Ook de olie-industrie in de VS heeft te kampen met de vrieskou. Zo maakte Shell bekend dat een grote raffinaderij in Texas wordt stilgelegd.