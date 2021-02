Rechtszaak tegen Trump voor samenzwering rond aanval Capitool

De leider van de commissie voor Binnenlandse Veiligheid van het Huis van Afgevaardigden, Bennie Thompson, wil ook stappen tegen advocaat Rudy Giuliani, die met Trump samenwerkte. De Democraat beschuldigt de twee Republikeinen van samenzwering met de extreemrechtse groepen Proud Boys en Oath Keepers. Die deden mee aan de aanval van 6 januari.

Thompson baseert zich op een wet die is opgesteld na de Amerikaanse Burgeroorlog om geweld en intimidatie door de extreemrechtse Ku Klux Klan te bestrijden. Hij heeft als burger de aanklacht ingediend. Het is daardoor de eerste civiele procedure tegen de voormalige president in verband met de stormloop op het Capitool, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. De stap komt enkele dagen nadat de Senaat Trump had vrijgesproken van het aanzetten tot een opstand.

Thompson wijst op uitlatingen en tweets van Trump in de maanden voor de bestorming om Trump en Giuliani ervan te beschuldigen dat zij hun aanhangers mobiliseerden voor een aanval op het Capitool. Die wilden daarmee voorkomen dat het parlement de overwinning van Trump-rivaal Biden zou bevestigen. De nauwelijks gebruikte wet maakt stappen van burgers mogelijk tegen mensen die ‘geweld, intimidatie of bedreiging’ gebruiken om te voorkomen dat iemand zijn ambt kan uitoefenen.

Een adviseur van Trump reageerde meteen op de nieuwe aanklacht. Volgens hem heeft de oud-president zich niet schuldig gemaakt aan het aanzetten tot geweld of aan samenzwering om daarmee geweld aan te wakkeren.