McDonald’s houdt zich aan maatregelen avondklok

Het kabinet deed dinsdagmiddag aan de Nederlandse bevolking de oproep om de avondklok te blijven volgen. Deze is op losse schroeven komen te staan door een uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Die haalde een streep door de omstreden avondklok in een kort geding dat door protestgroep Viruswaarheid was aangespannen.

De overheid wil dat de avondklok gehandhaafd blijft tot er een hoger beroep over de zaak is geweest. De Nederlandse staat heeft daarom aan het gerechtshof gevraagd de uitspraak van de rechter over het opheffen van de avondklok te schorsen in afwachting daarvan. Het hof in Den Haag buigt zich om 16.00 uur over dit zogeheten schorsingsincident.