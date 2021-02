Britse regering neemt stappen tegen censuur op universiteiten

De Britse regering komt binnenkort met wetgeving die de vrijheid van meningsuiting in de academische wereld moet beschermen. Er heerst volgens minister van Onderwijs Gavin Williamson ‘een onaanvaardbaar klimaat van tot zwijgen brengen en censuur’ in het hoger onderwijs. Premier Boris Johson twitterde als aanmoediging: ‘Vrijheid van meningsuiting ligt in de kern van de democratie’ en ‘Onze universiteiten zijn historische centra van vrij denken en vrije ideeën”, en dat moet volgens hem beter in het recht worden beschermd.

Onderdeel van het plan is het in het leven roepen van een juridische toezichthouder die vooralsnog ‘de kampioen van het vrije woord’ wordt genoemd. Die zou de autoriteit worden om te oordelen over het lot van mensen die stellen dat ze om hun mening worden gediscrimineerd, niet meer uitgenodigd worden, van sociale media gehaald of zelfs hun baan en aanzien verloren hebben. De toezichthouder zou universiteiten dan kunnen verplichten schadevergoedingen uit te keren als hij claims terecht acht.

Over tal van recente kwesties, van koloniale geschiedenis tot de omvang van het gevaar van coronavirussen, zijn bittere academische vetes ontstaan. Een groep vooraanstaande Britse academici heeft in een brief in The Times het initiatief van minister Williamson verwelkomd. De groep stelt dat ‘in recente jaren er veel te veel academici gemarginaliseerd zijn, enkel omdat ze niet orthodoxe meningen hebben over bijvoorbeeld gender, de brexit, of over de geschiedenis en nalatenschap van het Britse Rijk”.