Al meer dan 90.000 aanmeldingen voor proeffestivals en -concerten

De datums voor de eerder al aangekondigde evenementen werden maandagmiddag bekend. Het eerste evenement, een dancefeest, is op zaterdag 6 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam. Een dag later is daar een concert. Op zaterdag 13 maart is op het Lowlandsterrein in Biddinghuizen een dancefestival en de dag erna, op zondag, een popfestival.

De eerste proef van Fieldlab, een initiatief vanuit de cultuursector, werd maandag gedaan tijdens een congres in het Beatrix Theater in Utrecht. Ook wordt nog getest tijdens een cabaretvoorstelling van Guido Weijers en rond voetbalwedstrijden. Bij alle proefevenementen moeten bezoekers een negatieve uitslag van een coronatest tonen en aan de deur vinden temperatuurmetingen plaats en, steekproefsgewijs, een sneltest.