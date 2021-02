Twee nieuwe arrestaties voor in brand steken GGD-teststraat Urk

Een 16-jarige jongen uit Emmeloord en een man van 20 jaar uit Urk zijn dinsdagmorgen opgepakt op verdenking van brandstichting in een GGD-teststraat in Urk. Eerder is daarvoor al een 21-jarige man uit Emmeloord aangehouden, die inmiddels weer op vrije voeten is. Het onderzoek naar de brandstichting gaat nog door, aldus de politie dinsdag.