MKB-Nederland en bol.com staan kleine ondernemers digitaal bij

Over de precieze invulling wordt door de partijen nog nagedacht. Evengoed willen de twee initiatiefnemers vooral winkelbedrijven bijstaan die door de coronacrisis hard worden geraakt. Niet-essentiële winkels zijn vanwege het rondwarende virus al weken verplicht dicht. De mogelijkheid die winkelbedrijven sinds kort wordt geboden om klanten bestellingen af te laten halen, biedt qua omzet nauwelijks soelaas.

Volgens Huub Vermeulen van bol.com hebben ondernemers wat hulp nodig. ‘Wij gingen het door de winkelsluiting nog beter doen en dat schept een verantwoordelijkheid”, aldus de topman. Volgens Vermeulen is Nederland gebaat bij een divers aanbod van winkels. Via het platform van bol.com bieden momenteel zo’n 40.000 lokale mkb’ers uit Nederland en België hun producten al aan.

MKB-Nederland zegt zich zorgen te maken over de toekomst van de fysieke detailhandel. En dan met name over kleine winkeliers die het nu ‘extra zwaar’ hebben. Via de samenwerking moeten ondernemers onder andere wijzer gemaakt worden op het gebied van logistiek, marketing, presentatie en automatisering.