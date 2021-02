Getuigen gezocht van dodelijke aanrijding Lopik

De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding waarbij een vrouw is omgekomen in het Utrechtse Lopik. Het ongeluk gebeurde op woensdag 10 februari rond 19.40 uur langs de M.A. Reinaldaweg (N210) in de richting van Lopik.

Twee vrouwen van 39 en 40 jaar uit Lopik liepen die avond langs de weg op het fietspad. Daar is een van de vrouwen van achteren aangereden door een zwarte auto. Ze raakte daarbij ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar getuigen die de zwarte auto hebben zien rijden. De achterklep van de auto was geopend en er staken planken uit de achterbak. De politie hoopt met name de bestuurder van een landbouwvoertuig te kunnen spreken, die vlak voor het ongeluk langs de wandelende vrouwen reed.