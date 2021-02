Rutte roept op: blijf ook zonder avondklok ‘s avonds thuis

Minister-president Mark Rutte roept iedereen "met klem" op 's avonds thuis te blijven, ook als het kabinet er in hoger beroep niet in slaagt de avondklok in stand te houden. De maatregel is volgens de premier onverminderd noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De avondklok is "een middel, geen doel", benadrukt Rutte. "Het doel is het coronavirus zo veel mogelijk onder controle te krijgen zodat we straks al onze vrijheden terugkrijgen op een veilige manier."

Het wegvallen van de avondklok zou volgens Rutte "direct slechte gevolgen" hebben. Het aantal besmettingen is aan het dalen, maar die trend kan zo weer de verkeerde kant opgaan als de besmettelijkere Britse variant ruim baan krijgt. "Het is echt van belang dat we onze sociale contacten zo veel mogelijk beperken."