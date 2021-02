VVD: noodzaak voor avondklok is onverminderd

Volgens fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVD is de avondklok nog steeds nodig. De rechtbank in Den Haag zette dinsdag een streep door de maatregel omdat die onder meer juridisch niet goed onderbouwd is.

‘Deze uitspraak gaat over de manier waarop het besluit genomen is. Helaas zegt deze niks over de noodzaak van de avondklok voor de coronabestrijding. Die is onverminderd”, laat Dijkhoff weten. ‘Ik wil vooral nu van het kabinet weten hoe ze dit gaat repareren.’