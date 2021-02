Afgezette leider Myanmar ook beschuldigd van overtreding noodwet

Suu Kyi werd kort na de militaire staatsgreep van 1 februari al beschuldigd van het schenden van de wet op de import van elektronische apparatuur. Dat bleek later te gaan om de illegale invoer van walkietalkies.

Volgens de militaire junta maakt Suu Kyi het verder prima en is ze onder huisarrest geplaatst in de hoofdstad Naypyidaw. Een speciale gezant van de Verenigde Naties, Christine Schraner Burgener, heeft met een topman van de militaire junta, Soe Win, gebeld. De VN hebben gewaarschuwd dat het bruut neerslaan van de massale protesten tegen de coup ‘zeer ernstige consequenties’ zal hebben voor de leiders in Naypÿidaw.

Betogingen

De betogingen tegen de staatsgreep gaan nog steeds door en dinsdag waren ze onder meer in de hoofdstad en in de tweede stad van het land, Mandalay, ruim 200 kilometer noordelijker. De BBC heeft ook melding gemaakt van blokkades van spoorwegen door demonstranten.

De omvang van de betogingen neemt volgens ooggetuigen ten opzichte van afgelopen week wel sterk af. Zaterdag hebben de coupplegers besloten dat journalisten de staatsgreep geen staatsgreep meer mogen noemen en dat iedereen zonder tussenkomst van een rechter minstens 24 uur kan worden vastgezet. Het hinderen van veiligheidstroepen of politie kan twintig jaar cel opleveren en het aanwakkeren van onrust drie tot zeven jaar cel.

In Myanmar, dat destijds Birma heette, werd in 1962 een militaire staatsgreep gepleegd waarmee officieren een op communistische leest geschoeide totalitaire staat vestigden die pas sinds het einde van de vorige eeuw heel langzaam vrijer is geworden. De ‘staatsraad’ waar de militairen mee regeerden werd pas in 2011 ontbonden. In vrije verkiezingen werd de activiste en Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi in 2015 met een enorme meerderheid tot regeringsleider gekozen. Bij de laatste verkiezingen in november won ze weer, maar dat was frauduleus volgens de militairen die deze maand de macht grepen.