Advocaat Viruswaarheid: goed dat we iets van rechtsstaat hebben

‘Het is goed nieuws dat we nog iets van een rechtsstaat hebben. Daar begonnen we aan te twijfelen. Het is in ieder geval bemoedigend dat er rechters zijn die hun verantwoordelijkheid durven te nemen.’ Dat zegt Jeroen Pols, jurist van de protestgroep Viruswaarheid, na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat de avondklok per direct moet worden ingetrokken. Viruswaarheid had die zaak aangespannen.